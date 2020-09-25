Студентам-медикам вручили награды «Герой нашего времени»

В Москве вручили награды «Герой нашего времени» студентам-медикам». Почётными знаками отмечены 13 учащихся медицинских вузов. Волонтёры помогали гражданам страны во время пандемии. Активисты привозили продукты, лекарства и гуляли с домашними животными. Многие студенты работали на передовой в «красной зоне». За время пандемии активисты отреагировали на 225 тысяч заявок от граждан. Они продолжают это делать и сейчас.

За всё время награды «Герой нашего времени» получили 367 жителей России.