Глава МЧС поручил провести совещания из-за повышенного уровня воды в Байкале

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил провести экстренное совещание по урегулированию ситуации, которая сложилась из-за повышения уровня воды в Байкале. Об этом в пятницу, 25 сентября, ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В связи с повышением уровня воды в озере Байкал Росводресурсом был представлен ряд предложений по урегулированию сложившейся ситуации и предупреждению ее негативных последствий. В связи с этим министр МЧС России поручил провести экстренное совещание при участии заинтересованных органов власти для выработки единых подходов в сложившейся ситуации», — сказали там.

Ранее в пятницу также сообщалось, что уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае поднялся за сутки на 18 см, превысив опасную для города отметку.

21 сентября в правительстве Хабаровского края оценили ущерб от паводков в регионе в 34 млн рублей.

В зону паводка попали 16 сел. В 15 поселениях затоплены приусадебные участки и дороги.