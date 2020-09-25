Прямой эфир

«Клипы» «ВКонтакте» запускают AR-эффект к Международному дню глухих

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Клипы» «ВКонтакте» запускают AR-викторину к Международному дню глухих. Из нее пользователи узнают больше о жизни людей с нарушениями слуха. Например, может ли глухой человек просыпаться по будильнику, писать и слушать музыку, а также стоит ли повторять фразу громче, если её не расслышали.

Чтобы проверить свои знания, нужно открыть камеру в «Клипах» и выбрать эффект «Викторина #деньглухих». Пользователь увидит на экране серию вопросов: если он считает, что ответ «да», должен поднять палец вверх, если «нет» — указать вниз.

Когда пользователь пройдет игру, он увидит свой результат и предложение прочитать поясняющую статью. В ней собраны подробные ответы на все вопросы из викторины — можно изучить их и пройти игру снова. Викторину и статью вместе с командой «ВКонтакте» составляли сотрудники инклюзивных отделов Политехнического и Пушкинского музеев, Эрмитажа и Музея современного искусства «Гараж», а также представители общественной организации «Перспектива».

Ранее «ВКонтакте» проводила акцию, в рамках которой почти 2 миллиона пользователей с помощью чат-бота узнали интересные факты из жизни людей с нарушениями слуха и получили анимированные стикеры с популярными словами и словосочетаниями русского жестового языка.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020