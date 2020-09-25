Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые за четыре года

Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 1,07% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 91,01 руб. Эту отметку европейская валюта превысила впервые с февраля 2016 года.

При этом доллар в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос по отношению к рублю на 1,2% и достиг отметки в 78,1 рубля.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в ближайшее время рубль будет торговаться в диапазоне 76–78 в паре с долларом и в коридоре 90–92 в паре с евро. Как отметил аналитик, на рубль кроме ключевой ставки ЦБ РФ сейчас действуют возможные санкции со стороны США и ЕС, слабое восстановление мировой экономики и низкие котировки нефти, а также вторая волна пандемии.

10 сентября зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что динамика роста российской экономики по итогам 2020 года может немного превысить ожидания, из которых исходил совет директоров Банка России в июле.

При этом на динамику ВВП могут оказывать влияние многие факторы как со стороны спроса, так и со стороны предложения, поэтому пока рано говорить о том, как эти выходящие данные повлияют на прогноз, отметил он.