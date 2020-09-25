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В Тверской области создали первый аналог зарубежным медицинским кроватям

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В Тверской области создали первый аналог иностранным многофункциональным медицинским кроватям. Губернатор региона в пятницу, 25 сентября, осмотрел продукцию на производстве «Метавр».

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, пока что мебель проходит сертификацию. После получения документов оборудование запустят в производство. Предприятие готово выпускать от 100 до 300 многофункциональных кроватей в месяц, пишут «Тверские ведомости».

Идея создания подобного оборудования появилась в мае, когда губернатор посетил производство «Метавр». Тогда он поручил минэкономразвития области совместно с руководителем компании рассмотреть возможность выпуска новой линейки медицинской мебели.

Многофункциональная кровать предназначена для ухода за больными и оказания физиотерапевтической помощи. Использовать ее будет можно не только в больнице, но и в домашних условиях.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Тверском областном онкологическом диспансере установили новое оборудование экспертного класса.

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