Пашаев подал заявление о лишении Бутыриной статуса адвоката

Эльман Пашаев, лишенный адвокатского статуса, резко высказался о поведении адвоката Анны Бутыриной, которая представляла сторону потерпевших по делу актера Михаила Ефремова. По его мнению, ей не место в адвокатуре, и он уже подал в Московскую палату заявление о прекращении у Бутыриной адвокатского статуса. Об этом Пашаев рассказал в пятницу, 25 сентября.

По его словам, Бутырина заявила, что он уже давно задолжал ей 5 млн рублей, оскорбляла Пашаева по национальному признаку, а также говорила на телевидении, что именно по его вине Ефремов получил восемь лет. Всё это юрист считает грубым нарушением Кодекса профессиональной этики адвоката.

«Бутырина Анна по-хамски и неподобающе себя ведет. Она позорит порядочных, честных адвокатов. Я в понедельник уж подал в Московскую адвокатскую палату о прекращении ее адвокатского статуса <…> Адвокат не может себе позволить так высказываться, оскорблять, так вести себя в отношении меня», — рассказал Пашаев в беседе с телеканалом «360».

Юрист считает, что Бутырина позорит не его, а адвокатское сообщество. «Ей за это один раз статус прекратили, за хамское поведение. У человека нет воспитания!» — заявил Пашаев.

Пашаев не стал делать прогнозов о том, лишат ли Бутырину статуса адвоката. Решение примут члены комиссии. При этом он отметил, что к таким нарушениям в палате относятся строго.

18 сентября совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Эльмана Пашаева адвокатского статуса сроком на один год. Причиной этому послужило нарушение норм профессиональной этики во время процесса по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, где он представлял обвиняемого.

Представление регионального управления минюста о том, чтобы лишить Пашаева адвокатского статуса, поступило в Адвокатскую палату по Республике Северная Осетия ― Алания 15 сентября.

По словам адвоката Андрея Князева, не исключено, что за нарушения в ходе этого процесса Пашаеву придется нести уголовную ответственность, так как показания троих свидетелей защиты не подтвердились.

6 июля Пашаев рассказал, что за 20 лет практики его трижды лишали адвокатского статуса. По его словам, это всегда происходило «из-за оппонентов».

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Юрий Пилипенко заявил 23 сентября, что троекратное лишение статуса с последующим возвращением — «крайне оригинальный казус». Теоретически Пашаев через год может попробовать вернуть себе статус еще раз, отметил он, но эта ситуация — повод задуматься над процедурой и найти способ пресечь такие случаи.