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Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

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Курс доллара превысил 78 рублей впервые с начала апреля 2020 года, а курс евро превысил 91 рубль впервые с 11 февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 25 сентября.

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Доллар в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос по отношению к рублю на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 78,1 рубля. Евро вырос на 1,07% к уровню закрытия предыдущей сессии — до отметки в 91,01 рубля.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в ближайшей перспективе рубль может начать торговаться в диапазоне 76–78 в паре с долларом и в коридоре 90–92 в паре с евро. Как отметил аналитик, на рубль кроме ключевой ставки ЦБ РФ сейчас действуют возможные санкции со стороны США и ЕС, слабое восстановление мировой экономики и низкие котировки нефти, а также вторая волна пандемии.

10 сентября зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что динамика роста российской экономики по итогам 2020 года может немного превысить ожидания, из которых исходил совет директоров Банка России в июле.

При этом на динамику ВВП могут оказывать влияние многие факторы как со стороны спроса, так и со стороны предложения, поэтому пока рано говорить о том, как эти выходящие данные повлияют на прогноз, отметил он.

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