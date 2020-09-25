Сельский крытый хоккейный комплекс вскоре откроется под Омском

Строительство крытого хоккейного комплекса завершается в селе Красный Яр под Омском. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

К 22 сентября на корте практически закончили обшивку каркасных стен профлистом и благоустройство территории, готовность по этим пунктам составляла 95%. В здании уже преодолели своеобразный экватор (60%) работы по монтажу окон, дверей и ворот. Началась установка хоккейных бортов. Показатель готовности объекта достиг 90%, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». С вводом в эксплуатацию специализированного корта перед новым сезоном хоккеисты Красного Яра будут чаще тренироваться на домашнем льду.

В Омске на месте строительства нового 12-тысячного хоккейного стадиона 18 сентября состоялась закладка капсулы, символизирующей начало активной фазы возведения нового ледового комплекса хоккейного клуба «Авангард». Работы начались в июне. Планируется, что новая «Арена Омск» будет представлять собой шестиэтажное здание площадью более 60 тыс. кв. м и вместимостью 12 тыс. зрителей.