Прямой эфир

Сельский крытый хоккейный комплекс вскоре откроется под Омском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство крытого хоккейного комплекса завершается в селе Красный Яр под Омском. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

К 22 сентября на корте практически закончили обшивку каркасных стен профлистом и благоустройство территории, готовность по этим пунктам составляла 95%. В здании уже преодолели своеобразный экватор (60%) работы по монтажу окон, дверей и ворот. Началась установка хоккейных бортов. Показатель готовности объекта достиг 90%, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». С вводом в эксплуатацию специализированного корта перед новым сезоном хоккеисты Красного Яра будут чаще тренироваться на домашнем льду.

В Омске на месте строительства нового 12-тысячного хоккейного стадиона 18 сентября состоялась закладка капсулы, символизирующей начало активной фазы возведения нового ледового комплекса хоккейного клуба «Авангард». Работы начались в июне. Планируется, что новая «Арена Омск» будет представлять собой шестиэтажное здание площадью более 60 тыс. кв. м и вместимостью 12 тыс. зрителей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020