Роскачество опубликовало рекомендации по приготовлению глинтвейна

Эксперты Роскачества советуют изготавливать глинтвейн из качественных сухих вин. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном в пятницу, 25 сентября.

«В моей ресторанной практике случалось, что обеспеченные гости просили приготовить глинтвейн из самого дорогого вина в карте, но я считаю это варварством по отношению к работе винодела. Для глинтвейна подойдет любое красное сухое вино базового качества из экстрактивных сортов винограда — каберне совиньон, саперави, бастардо или донских автохтонов», — рассказал руководитель экспертной группы проекта «Винный гид России» от Роскачества Артур Саркисян.

Он отметил, что выдержка в бочке вовсе не обязательна для получения вкусного глинтвейна. Так, вино крупного производителя может быть недорогим, в пределах 300–350 рублей, и при этом вполне подходящим для приготовления напитка.

По словам экспертов, в остальном для приготовления глинтвейна нет четких правил. Для придания сладкого вкуса в напиток можно добавить мед или сахар по вкусу.

«Классическими пряностями для глинтвейна считаются корица, гвоздика, кардамон, но ими можно не ограничиваться. Можно добавить и такие пряности как анис, имбирь — добавляйте их поочередно, пробуя получившееся и отмечая, как меняется вкус вина. Сравните белый перец как добавку для глинтвейна с розовым перцем — разница огромная», — порекомендовала директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Она посоветовала добавить в глинтвейн липовый или гречишный мед и сладкие цитрусовые фрукты, такие как красный апельсин или его цедру. В Роскачестве указали, что при приготовлении глинтвейна важно не доводить его до точки кипения.

8 сентября эксперты организации рассказали россиянам, как выбирать качественный виноград. При выборе следует обращать внимание на цвет и гибкость веток грозди, а также на плотность самих ягод.