Прямой эфир

Роскачество опубликовало рекомендации по приготовлению глинтвейна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты Роскачества советуют изготавливать глинтвейн из качественных сухих вин. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном в пятницу, 25 сентября.

Трезвые мысли: МВД выступило против онлайн-продаж алкоголя
Резко негативная позиция ведомства может вновь затормозить рассмотрение законопроекта

«В моей ресторанной практике случалось, что обеспеченные гости просили приготовить глинтвейн из самого дорогого вина в карте, но я считаю это варварством по отношению к работе винодела. Для глинтвейна подойдет любое красное сухое вино базового качества из экстрактивных сортов винограда — каберне совиньон, саперави, бастардо или донских автохтонов», — рассказал руководитель экспертной группы проекта «Винный гид России» от Роскачества Артур Саркисян.

Он отметил, что выдержка в бочке вовсе не обязательна для получения вкусного глинтвейна. Так, вино крупного производителя может быть недорогим, в пределах 300–350 рублей, и при этом вполне подходящим для приготовления напитка.

По словам экспертов, в остальном для приготовления глинтвейна нет четких правил. Для придания сладкого вкуса в напиток можно добавить мед или сахар по вкусу.

«Классическими пряностями для глинтвейна считаются корица, гвоздика, кардамон, но ими можно не ограничиваться. Можно добавить и такие пряности как анис, имбирь — добавляйте их поочередно, пробуя получившееся и отмечая, как меняется вкус вина. Сравните белый перец как добавку для глинтвейна с розовым перцем — разница огромная», — порекомендовала директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Она посоветовала добавить в глинтвейн липовый или гречишный мед и сладкие цитрусовые фрукты, такие как красный апельсин или его цедру. В Роскачестве указали, что при приготовлении глинтвейна важно не доводить его до точки кипения.

8 сентября эксперты организации рассказали россиянам, как выбирать качественный виноград. При выборе следует обращать внимание на цвет и гибкость веток грозди, а также на плотность самих ягод.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020