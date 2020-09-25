УАЗ опубликовал изображения модели Hunter нового поколения

Ульяновский автомобильный завод опубликовал 24 сентября на своей странице в соцсети Facebook изображения внедорожника Hunter нового поколения. Автором проекта стал дизайнер Сергей Крицберг.

Отмечается, что автомобиль представлен в различных исполнениях и комплектациях.

Судя по изображениям, будущая модель может получить оригинальную решетку радиатора, пластиковые бамперы, ребристый капот, широкие колесные арки, дуги на крыше.

Кроме того, в комплектацию некоторых версий могут войти экспедиционный багажник на крыше, внедорожные шины или матерчатый верх.

Никакой информации о машине пока нет. Но в комментариях к посту представители автозавода сообщили, что на данный момент речь о серийном производстве не идет, а изображение представляет собой рисунок, выполненный на компьютере.

23 июля сообщалось, что в России сертифицировали версии внедорожника «УАЗ Патриот» для работы в полиции, Росгвардии и военной полиции.