Высокую пожарную опасность прогнозируют в Магаданской области

Высокая пожарная опасность сохраняется в Ольском и Северо-Эвенском городских округах Магаданской области. Кроме того, о риске возгораний предупредили жителей Тенькинского городского округа.

Согласно прогнозам, неблагоприятная ситуация ожидается с 26 по 28 сентября. В городских округах возникает риск возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального уровня в связи с высокой пожароопасностью. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим отменили в Удмуртии. Ситуация в лесах стабилизировалась с наступлением теплой погоды.