Прямой эфир

РЕН ТВ привел подробности гибели Софии Конкиной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной ухудшения самочувствия дочери знаменитого актера Владимира Конкина — Софии Конкиной — накануне гибели могло быть алкогольное опьянение. Об этом сообщил РЕН ТВ 25 сентября.

По информации телеканала, один из клиентов бассейна фитнес-центра, где произошла трагедия, почувствовал запах алкоголя, когда оказывал помощь Софии.

«У нас глубина бассейна — 1,5 м. Там невозможно утонуть. Ей стало плохо. <...> Клиент сказал управляющему, что, когда оказывал первую помощь, он чувствовал запах алкоголя», — рассказали в фитнес-клубе.

Кроме того, там отметили, что женщину вырвало вином, а в ее сумке, по словам сотрудников клуба, нашли штопор и пробку от винной бутылки.

25 сентября Главное следственное управление СК РФ начало проверку по факту гибели Софии Конкиной.

Трагедия произошла 22 сентября. Конкина пришла поплавать в бассейн фитнес-клуба. Со слов очевидцев, не было слышно криков о помощи, она просто резко пошла ко дну. Ей пытались оказать помощь другие посетители, но медсестры на месте не оказалось, пишет сайт kp.ru.

Конкину доставили в реанимацию ГКБ имени Боткина в ночь на 24 сентября с признаками утопления, но спасти ее не удалось.

Племянница Софии Конкиной сообщила, что у дочери актера отказало сердце, по другой информации, причиной смерти мог стать отказ почек. Подтверждения этих данных пока нет. По словам родных, у Софии хронических заболеваний не было.

У Софии остался 11-летний ребенок. Теперь родственники решают, кто будет опекуном девочки, пишет «Федеральное агентство новостей».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020