РЕН ТВ привел подробности гибели Софии Конкиной

Причиной ухудшения самочувствия дочери знаменитого актера Владимира Конкина — Софии Конкиной — накануне гибели могло быть алкогольное опьянение. Об этом сообщил РЕН ТВ 25 сентября.

По информации телеканала, один из клиентов бассейна фитнес-центра, где произошла трагедия, почувствовал запах алкоголя, когда оказывал помощь Софии.

«У нас глубина бассейна — 1,5 м. Там невозможно утонуть. Ей стало плохо. <...> Клиент сказал управляющему, что, когда оказывал первую помощь, он чувствовал запах алкоголя», — рассказали в фитнес-клубе.

Кроме того, там отметили, что женщину вырвало вином, а в ее сумке, по словам сотрудников клуба, нашли штопор и пробку от винной бутылки.

25 сентября Главное следственное управление СК РФ начало проверку по факту гибели Софии Конкиной.

Трагедия произошла 22 сентября. Конкина пришла поплавать в бассейн фитнес-клуба. Со слов очевидцев, не было слышно криков о помощи, она просто резко пошла ко дну. Ей пытались оказать помощь другие посетители, но медсестры на месте не оказалось, пишет сайт kp.ru.

Конкину доставили в реанимацию ГКБ имени Боткина в ночь на 24 сентября с признаками утопления, но спасти ее не удалось.

Племянница Софии Конкиной сообщила, что у дочери актера отказало сердце, по другой информации, причиной смерти мог стать отказ почек. Подтверждения этих данных пока нет. По словам родных, у Софии хронических заболеваний не было.

У Софии остался 11-летний ребенок. Теперь родственники решают, кто будет опекуном девочки, пишет «Федеральное агентство новостей».