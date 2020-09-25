Более 28 тыс. жителей Магадана поставили прививки от гриппа

В Магадане перед медиками поставлена задача завершить до конца сентября вакцинацию против гриппа. На данный момент прививки поставили 28 тыс. горожан.

По данным мэрии Магадана, среди граждан, прошедших вакцинацию, около 9 тыс. детей. Прививочная кампания стартовала 1 сентября. Медики планируют за месяц провести вакцинацию, чтобы избежать вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Поставить прививку можно по месту жительства в поликлиниках, по месту работы, а также в образовательных учреждениях. В соответствии с национальным календарем прививок вакцинацию проходят дети с шести месяцев, школьники, студенты, работники медицинских, образовательных, транспортных и коммунальных организаций. Также вакцинацию должны пройти пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и беременные женщины.

Специалисты рекомендуют иммунизировать не менее 60% населения.

Ранее сообщалось, что в Московской области прививки от гриппа сделали около 1 млн человек.