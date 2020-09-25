В Москве мотоциклист сбил ребенка и въехал в два автомобиля

Мотоциклист сбил 10-летнего ребенка, а затем въехал в два автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщили в пятницу, 25 сентября, в пресс-службе столичного главка МВД.

«Около 10:50 на Коровинском шоссе 23-летний водитель мотоцикла совершил наезд на ребенка 10 лет», — цитирует представителя ведомства «РИА Новости».

Пострадавшего ребенка госпитализировали, сообщает агентство городских новостей «Москва». В настоящее время полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

7 августа сообщалось, что мотоциклист сбил доставщика еды на пешеходном переходе на Боровском шоссе в районе дома №2. В результате столкновения оба пострадали и были госпитализированы.

30 июля сообщалось, что число ДТП с мотоциклистами в Москве сократилось на 43% за последние полгода. За шесть месяцев 2020-го зарегистрировано 188 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов в столице.