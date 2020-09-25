Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Хабаровском крае

Прокуратура начала проверку по факту возгорания в жилом доме в Хабаровском крае. Мужчина в возрасте около 50 лет скончался, 80-летняя женщина доставлена в больницу с ожогами.

Пожар произошел в многоквартирном доме в поселке Хор в районе имени Лазо. По данным правоохранительных органов, огонь охватил квартиры первого и второго этажа в деревянном строении. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Причины пожара пока не называются. Пожилую женщину госпитализировали с ожогами. Кроме того, в сгоревших помещениях нашли тело мужчины.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Московской области два человека погибли при пожаре в частном доме. Строение было деревянным, у него воспламенилась крыша.