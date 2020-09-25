В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 25 сентября, прокомментировал рост случаев COVID-19 в стране и отреагировал на введение новых мер против коронавируса.

Он признал, что в Кремле констатируют определенный рост числа заболевших граждан.

«Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации — и городской, в Москве, и в регионах — системы здравоохранения позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне вот этих проявлений пандемии», — сказал Песков.

Ранее в этот же день Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан старше 65 лет оставаться дома и не выходить без особой необходимости с 28 сентября. Кроме того, в связи с ростом новых случаев COVID-19, градоначальник призвал перевести на дистанционный режим работы как можно больше сотрудников и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

В столичном оперштабе сообщили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

В то же время заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заверил, что в России нет второй волны коронавируса, то, что происходит в настоящее время, — продолжение первой.

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