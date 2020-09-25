Контрабандные сигареты нашли в вагонах с углем в Псковской области

Контрабандную партию сигарет нашли сотрудники таможни и пограничного управления ФСБ по Псковской области. Тайники были оборудованы в вагонах с углем.

Как пишет ИА FlashNord со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление, на посту ЖДПП Сканали в двух вагонах первого состава нашли более 2,3 тыс. пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии. Из боковых полок второго состава изъяли еще 168 пачек.

Предварительная стоимость контрабандной продукции – более 110 тыс. рублей.

В начале сентября сообщалось, что в Псковскую область из Белоруссии не пропустили 20 т картофеля. У груза не было маркировки. Овощи следовали из Минска в Петрозаводск.