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Более 100 тыс. калининградцев привились от гриппа за две недели

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В Калининградской области за 14 дней прививку от гриппа сделали 100 287 человек. В прививочной кампании задействованы передвижные комплексы. Они работают в две смены.

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Как рассказали Калининград.Ru в областном правительстве, в день мобильные бригады в разных районах региона вакцинируют в среднем 500 человек. Так, с 9 по 23 сентября врачи сделали прививки 8810 гражданам.

В этот эпидемиологический сезон к выездным акциям присоединились и муниципалитеты. Активизировались все районные больницы. За две недели на выездах вакцинировали 2754 жителей муниципалитетов.

Прививки будут делать в поликлиниках до 15 октября, выездные акции продлятся до 30 сентября. Власти Калининградской области планируют охватить вакцинацией 60% жителей.

24 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на данный момент прививки от гриппа сделали около 1 млн человек. Дальше работа будет наращиваться.

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