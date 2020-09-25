Расследование гибели рабочего при строительстве моста завершили в Карелии

В Карелии в гибели рабочего при строительстве моста обвиняют его работодателя. Он предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СК России по республике.

Инцидент произошел в феврале 2020 года в селе Видлица Олонецкого района. По версии следствия, директор строительной организации не обеспечил рабочих средствами индивидуальной защиты для производства работ на высоте, пишет ИА «Карелinform».

В результате с высоты строительной конструкции сорвался рабочий. Он упал на лед реки и получил различные травмы, от которых скончался на месте.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Руководителю фирмы грозит до пяти лет лишения свободы.

17 сентября сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке в Калининграде. Мужчина упал в лестничный пролет.