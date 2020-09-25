Путин встретится в Сочи с президентом Киргизии Жээнбековым

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проведут встречу в Сочи 28 сентября, сообщила в пятницу, 25 сентября, пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизского стратегического партнерства и союзничества», — говорится на сайте.

Подчеркивается, что особое внимание будет уделено сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве.

24 июня стало известно, что у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизии и одного сотрудника охраны был получен положительный результат на COVID-19, из-за чего Сооронбай Жээнбеков принял решение покинуть Москву, куда делегация прибыла в честь празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Перед вылетом в Бишкек российский и киргизский лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поблагодарил Жээнбекова за визит на в Москву на торжества в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне и участие киргизских военных в параде.

Также главы государств обсудили другие вопросы двусторонней поездки, в том числе борьбу с коронавирусом.

12 сентября представители Киргизии и России провели переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в республику, сообщало республиканское «Биринчи радио».