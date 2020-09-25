МИД Польши заявил об отсутствии намерений разорвать дипотношения с Минском

Польша не рассматривает варианты разрыва дипломатических отношений с Белоруссией, сообщили в пятницу, 25 сентября, «РИА Новости» в пресс-службе МИД страны.

«Правительство Польши поддерживает дипломатические отношения с Белоруссией и не намерено их разрывать», — заявили в министерстве.

18 сентября сообщалось, что Варшава рассматривает возможность введения национальных санкций против Белоруссии.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой, а также об усилении охраны границы с Украиной. Он обратился к народам этих стран с призывом остановить своих политиков и не дать им развязать войну.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Время проведения мероприятия заранее не анонсировалось, утром того же дня пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на соответствующие вопросы журналистов отвечала, что сможет дать дополнительную информацию «ближе к дате».

В тот же день власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что церемония не означает признания легитимным президентом.

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко.