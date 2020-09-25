Криминальный авторитет Каха Гальский умер в омском СИЗО

Криминальный авторитет Каха Гальский (Кахабер Парпалия) найден мертвым в омском следственном изоляторе. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний в пятницу, 25 сентября.

45-летний Парпалия скончался накануне вечером. Следов насильственной смерти на теле не найдено. По предварительным данным, причиной кончины могла стать внезапная коронарная смерть, тромбоэмболия легочной артерии. Проводится проверка.

«Прайм Крайм» утверждает, что накануне смерти криминальный авторитет был сильно избит, но ФСИН об этом не упоминает. Издание уточняет, что Омская область, куда отправили Парпалию, традиционно считается регионом «красных» (нетерпимых к воровским традициям и жестко контролируемых силовиками) колоний.

Znak.com сообщает, что Парпалия получил титул вора в законе в 1999 году. Приблизительно с момента задержания лидера криминального сообщества Шакро Молодого (Захария Калашова) в 2016 году Каха Гальский стал хранителем воровского общака и «главным бухгалтером» преступного мира.

Парпалия был задержан в Москве в декабре 2018 года за незаконное приобретение наркотиков. В марте 2020 года его признали виновным, приговорили к четырем годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в Омскую область. Он прибыл в регион за два дня до смерти.

16 сентября в челябинском СИЗО был найден мертвым националист Максим Марцинкевич, также известный как Тесак. Причиной смерти было названо самоубийство, однако адвокаты, представляющие его родных, утверждают, что на теле обнаружены следы пыток, и намерены добиваться возбуждения дела об убийстве.