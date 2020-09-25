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Памятник героям войны открыли в Орловской области

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В поселке Гагаринский в Урицком районе Орловской области открыли отреставрированный памятник орловцам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Церемония открытия состоялась 24 сентября. Ее участники почтили павших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

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На памятной доске выбиты 262 имени. Это местные жители, которые не вернулись с войны.

Как пишет InfoOrel.ru, ремонтировали монумент на деньги из федерального бюджета в рамках программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 2019 – 2024». В общей сложности на ремонтные работы было потрачено 250 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что памятник Защитнику Отечества установили на территории братского воинского захоронения в Болхове в Орловской области. Монумент стал центром мемориального комплекса. Памятник появился в рамках нацпроекта «Культура».

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