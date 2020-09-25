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Вылов морепродуктов увеличился в Приморском крае

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Рыбодобывающие компании выловили почти 660 тыс. т рыбы и морепродуктов. Основная масса добычи пришлась на минтай и сельдь.

По данным агентства по рыболовству Приморского края, вылов морепродуктов был увеличен на 110%. Минтая выловлено 426,7 тыс. т, сельди — 81 тыс. т. Кроме того, удалось добыть 26,4 тыс. т иваси и 16,7 тыс. т трески. Об этом сообщает Vostokmedia.

Всего в регионе работает более 400 рыбодобывающих предприятий. С 2018 года в регионе работает социальная программа «Приморская рыба». Жители региона могут приобрести горбушу, навагу, камбалу, минтая, кальмара и консервы на 15-20% дешевле.

Вылов морепродуктов проводится в рамках программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы.

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