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Фонари на Красноярском тракте в Омске установят в рамках нацпроекта

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Строительство линии освещения на Красноярском тракте в Омске начнется в следующем году. Стоимость проекта составит 41,9 млн рублей, информирует пресс-служба мэрии.

Фонари планируют установить на участке от проспекта Королева до границы Омска. Договор на разработку проектно-сметной документации заключили с ООО «Алмакс». Об этом сообщает ИА «Город55». Все документы должны подготовить до конца года.

Большую часть средств выделят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также на строительство пойдут деньги из городского бюджета в размере 5,8 млн рублей.

Министерство транспорта РФ по обращению губернатора Александра Буркова выделит Омской области 406,6 млн рублей на обеспечение дорожной деятельности. Основную часть средств направят на продолжение ремонта трассы Омск–Тара и дороги Новоселецк–Таврическое–Нововаршавка. Регион уже увеличил финансирование мероприятий по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 1 млрд рублей за счет передвижки федеральных ассигнований за 2021 год на текущий год.

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