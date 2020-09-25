СНБО возьмет на учет пользователей запрещенных на Украине российских ресурсов

Пользователи российских интернет-ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете, заявил в пятницу, 25 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.

«Я хотел бы обратить внимание на пользователей тех ресурсов, которые запрещены. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас та система (по киберзащите. — Ред.), которая начинает работать, о всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться, и если они дальше будут распространять российский контент на Украине, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами», — приводит его слова издание Гордон.

Данилов добавил, что в ближайшее время на Украине будет решен вопрос о прекращении работы приложения «ВКонтакте».

«Мы сегодня занимаемся этим вопросом, эксперты понимают, о чем идет речь, они (разработчики приложения. — Ред.) меняют очень быстро прокси, и мы не успеваем за ними. На Украине есть институции, которые за это отвечают. Сейчас это находится в работе, и мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен», — сказал он.

О том, что СНБО собирается заблокировать мобильное приложение «ВКонтакте», стало известно 22 сентября. По словам заместителя секретаря Совбеза Украины Сергея Демедюка, активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в стране «может представлять угрозу» национальной безопасности. Он также заявлял, что соцсеть используется российскими спецслужбами для сбора данных об украинцах, сообщает агентство.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей, введенные в мае 2017 года, а также ввел ограничения в отношении вузов и музеев России.

Ограничения затронули социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», компании и сервисы «Яндекс», Mail.ru, «1С», «Парус», ABBYY, а также антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и «Доктор Веб». Украинским провайдерам запрещено предоставлять доступ гражданам страны к этим ресурсам.

По данным опросов, каждый второй опрошенный украинец (50%) назвал тогда блокировку ресурсов ошибкой, 36% респондентов заявили, что данный запрет является необходимым шагом для защиты государства.