Врач назвал первые признаки поражения лёгких

Врач-пульмонолог Сергей Пурясов в четверг, 24 сентября, в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал несколько симптомов при которых необходимо обратиться врачу, поскольку они могут свидетельствовать о поражении легких.

Как отметил специалист, особую настороженность должны вызывать одышка, кашель, повышение температуры и выделение мокроты. При этом люди с хронической одышкой при заболевании легких сразу чувствуют, что их здоровье ухудшается.

«Они прекрасно распознают свою одышку от чужой. Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу. У него резко возникнет дыхательная недостаточность, и это будет остро очень. Он первый и побежит к врачу», — подчеркнул Пурясев.

Пульмонолог предостерег от игнорирования первых симптомов. Такое поведение значительно осложняет последующее лечение.

Заражение коронавирусом и гриппом одновременно может быть смертельно опасным для человека. Об этом 10 сентября предупредил врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.