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Горбачев предсказал сокращение военных расходов из-за коронакризиса

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Экономические последствия в связи с пандемией коронавируса могут заставить страны мира сократить военные расходы и перенаправить освободившиеся средства на другие цели, в том числе образование и медицину. Такое мнение выразил первый президент СССР Михаил Горбачев в статье японской газеты The Asahi Shimbun.

По его словам, эпидемия коронавирусной инфекции, которая унесла жизни сотен тысяч человек, стала новым вызовом, угрожающим современной цивилизации. Против него не будут работать слова или военная сила. Он призвал мир обратить внимание на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к прекращению всех конфликтов и своему предложению сократить военные бюджеты стран на 10-15%.

Горбачев считает, что в ситуации хронического дефицита и пересмотра бюджета любому государству будет проще прислушаться к подобного рода призывам. Кроме того, первый президент СССР считает, что экономически ослабленные страны не в состоянии продолжать гонку вооружений, пишет ТАСС.

22 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия COVID-19 стала переломным моментом для человечества, сравнимым с завершением Второй мировой войны и созданием Организации Объединенных Наций.

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