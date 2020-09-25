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Грабитель не смог покинуть место преступления из-за заклинившей двери

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В Великобритании недалеко от Ноттингема 19-летний юноша совершил попытку ограбления магазина, но заклинившая дверь помешала ему выйти из торговой точки. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил Daily Mail.

Видеозапись датируется 28 декабря 2019 года. На ней видно, как грабитель врывается в здание, держа в руках кий для игры в бильярд. При входе он повреждает дверь так, что ее заклинило. Не сумев запугать кассиров, он решил сбежать ничего не взяв, но не смог. После нескольких попыток разомкнуть дверь горе-преступник разбил стекло и выбежал. Однако уже через несколько метров его скрутили свидетели неудавшегося ограбления.

Позже выяснилось, что молодой человек употреблял наркотика и решился на преступление, чтобы получить деньги на очередную дозу. После случившегося суд отправил его на два года в тюрьму.

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