Угнанный в Мексике самолет разбился в Гватемале с грузом наркотиков

Министерство обороны Гватемалы заявило о крушении на границе с Мексикой самолета бизнес-класса Hawker 800, который ранее угнали в Мексике для полета в Венесуэлу. Об этом сообщило издание Prensa Libre со ссылкой на представителя пресс-секретаря минобороны страны Хуана Карлоса де Паса в среду, 23 сентября.

Согласно сообщению, самолет разбился через полчаса после того, как вошел в воздушное пространство Гватемалы.

Борт вылетел из международного аэропорта Куэрнаваки в мексиканском штате Морелос. Hawker 800 PYZ сделал остановку в венесуэльском аэропорту штата Сулия, где провел два часа, а затем направился обратно и разбился при посадке на границе с Мексикой.

В момент аварии он совершал маневры для посадки на тайной взлетно-посадочной полосе в районе общины Санта-Марта-Салинас в департаменте Эль-Киче. На месте крушения помимо двух неопознанных тел были обнаружены упаковки наркотиков и оружие.

22 сентября сообщалось, что в перуанском регионе Аякучо завершилась спецоперация правоохранителей, в результате которой были обнаружены тайники с 433 кг кокаина. В рейде принимали участие десантное подразделение национальной полиции совместно с силами прокуратуры по борьбе с наркотрафиком.