Прямой эфир

Угнанный в Мексике самолет разбился в Гватемале с грузом наркотиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны Гватемалы заявило о крушении на границе с Мексикой самолета бизнес-класса Hawker 800, который ранее угнали в Мексике для полета в Венесуэлу. Об этом сообщило издание Prensa Libre со ссылкой на представителя пресс-секретаря минобороны страны Хуана Карлоса де Паса в среду, 23 сентября.

Согласно сообщению, самолет разбился через полчаса после того, как вошел в воздушное пространство Гватемалы.

Борт вылетел из международного аэропорта Куэрнаваки в мексиканском штате Морелос. Hawker 800 PYZ сделал остановку в венесуэльском аэропорту штата Сулия, где провел два часа, а затем направился обратно и разбился при посадке на границе с Мексикой.

В момент аварии он совершал маневры для посадки на тайной взлетно-посадочной полосе в районе общины Санта-Марта-Салинас в департаменте Эль-Киче. На месте крушения помимо двух неопознанных тел были обнаружены упаковки наркотиков и оружие.

22 сентября сообщалось, что в перуанском регионе Аякучо завершилась спецоперация правоохранителей, в результате которой были обнаружены тайники с 433 кг кокаина. В рейде принимали участие десантное подразделение национальной полиции совместно с силами прокуратуры по борьбе с наркотрафиком.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020