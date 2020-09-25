Крысу наградили медалью за храбрость за поиск мин

Медалью за храбрость в животном мире наградили африканскую гигантскую крысу из Камбоджи, обнаружившую 39 мин и 28 других веществ, исследовав территорию в 141 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает The Mirror.

Грызун по кличке Магава стал первым в мире животным, кроме собак, получившим эту награду. «Самоотверженность, мастерство и храбрость Магавы — это выдающийся пример», — отметил шеф комиссии Ян Маклафлин.

Церемония награждения прошла онлайн. По словам главы комиссии, вручающей награду, на территории Камбоджи в период с 1975 по 1998 годы было заложено до шести миллионов наземных мин. Таким образом, работа животных сохраняет жизни местного населения.

Мины остались на территории Камбоджи после продолжительной гражданской войны в конце XX столетия.

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