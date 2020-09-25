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Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

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Президент России Владимир Путин заявил о нежелании снова вводить в России ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом глава государства рассказал в четверг, 24 сентября, в ходе онлайн-встречи с избранными губернаторами.

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«Стоит только расслабиться — и ситуация может поменяться. Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года», — сказал глава государства.

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».

По его словам, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, нужно разработать «комплексные программы мер по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в эту группу риска в силу самых различных обстоятельств».

По словам главы государства, борьба с коронавирусом в России еще не завершена.

Ранее в этот же день вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача РФ, в котором россиянам, прилетающим из-за рубежа, предписали находиться на изоляции дома, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус.

По состоянию на 24 сентября, в России выявлено 1 128 836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 19 948 летальных исходов. С начала пандемии из больниц выписаны 929 829 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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