Напавшего на главу минздрава Камчатки поместили в психдиспансер

Житель Камчатки, который подозревается в распылении перцового баллона в лицо краевому исполняющей обязанности министра здравоохранения Марине Волковой на ее рабочем месте, помещен в психоневрологический диспансер. Об «РИА Новости» рассказал представитель регионального СУ СК РФ.

Собеседник агентства отметил, что мера пресечения мужчине пока не выбрана. Задержанный страдает психическим расстройством, после инцидента в минздраве сотрудники скорой помощи поместили его в психдиспансер. Пока неизвестно, как долго он будет там находиться, но рассматривается его вопрос о принудительном лечении.

24 сентября сообщалось, что мужчина напал на исполняющую обязанности главы минздрава Камчатки Марину Волкову, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Женщина получила химический ожог.