В Париже начали расследование утечки данных о беседе Макрона и Путина

Власти Франции начали расследование о публикации в СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Франции пишет ТАСС в четверг, 24 августа.

Собеседник агентства подчеркнул, что любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. От комментариев он воздержался, но уточнил, что расследование уже ведется.

Детали конфиденциального разговора лидеров двух стран о ситуации якобы с отравлением российского блогера Алексея Навального 22 сентября обнародовала газета Le Monde.

Инцидент прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который выразил недоумение по поводу того, что информация из беседы лидеров оказалась у СМИ, а также добавил, что газета допустила неточности в формулировках.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. В клинике «Шарите» в Берлине у россиянина якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было.

14 сентября в «Шарите» сообщили, что состояние здоровья блогера улучшилось, а на следующий день Навальный опубликовал свой первый пост в Instagram после выхода из комы. 17 сентября в его блоге появилась запись о том, что в бутылке с водой, из которой он пил в томской гостинице, якобы был обнаружен яд.

В свою очередь профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок», заявил, что если бы Навальный был отравлен этим веществом через бутылку воды, то уже умер бы не только он, но и все, кто касался емкости.