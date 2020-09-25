Эксперты назвали главный показатель для оценки второй волны коронавируса

Оценивать волну заражений коронавирусной инфекцией нужно, исходят из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Она отметила, что в Москве число выписанных пациентов «стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных». Поэтом осенний рост числа заражений коронавирусом нельзя называть «второй волной», подчеркнула специалист.



«Есть ощущение того, что сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. Формальных признаков наступления волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом. Резкое, в какое-то количество раз увеличение выявляемости», — цитирует Попович РБК.

В свою очередь профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн также заявил, что некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России нельзя назвать новой волной коронавируса. Ученый отметил, что в стране еще не завершилась первая волна инфекции.

«Она [заболеваемость] упала, но сейчас наблюдаются некоторые подъемы на уровне тысячи человек в Москве», — сказал Альтштейн.

Вирусолог отметил, что эпидемия продолжается и россияне должны быть готовы и соблюдать противоэпидемические меры.

«Понятие «вторая волна» — достаточно неопределенное. Предполагается, что вот была эпидемия, потом она спадет практически до нуля, подержится [на этом уровне], а потом начнет нарастать», — пояснил он.



По словам Альтштейн, такую картину можно увидеть в Испании, Израиле, где «первая волна спала, подержалось пару месяцев», а потом началась вторая волна. В США, отметил эксперт, постоянно наблюдается высокая заболеваемость COVID-19 — с небольшим снижением числа новых случаев.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в городе. Как отметил градоначальник, ситуация с коронавирусом в столице усложняется.

По данным московского оперштаба, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в городе увеличилось примерно на 30%. Жителей столицы призывают ограничить контакты и носить маски в транспорте и общественных местах.