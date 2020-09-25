Интернет-омбудсмен опроверг безопасность кнопочных телефонов

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН в пятницу, 25 сентября, опроверг защищенность кнопочных телефонов от слежки.

По мнению эксперта, многие россияне выбирают кнопочные телефоны вместо смартфонов из-за заблуждения, что они безопаснее с точки зрения контроля и слежки, однако в этом вопросе они ничем не отличаются от современных гаджетов.

«Современные кнопочные телефоны ничем не отличаются от смартфонов. А если брать старый образец, то в наши дни его можно искать только как раритетный телефонный аппарат», — сказал он.

Ранее в тот же день партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов. Рассказал агентству «Прайм», почему стоит вернуться к кнопочным телефонам. Прежде всего, они лучше держат заряд, имеют более устойчивую связь, менее чувствительны к перепадам температуры. Кроме того, по мнению Мясоедова, «такой телефон по своему функционалу может не содержать возможности для безналичного расчета», пишет «Федеральное агентство новостей».

12 сентября специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала о прослушивании разговоров голосовыми помощниками. Эксперт рекомендует отключать умную колонку, если она не используется, а также не обсуждать вблизи нее конфиденциальные темы.