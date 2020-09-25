Прямой эфир

Интернет-омбудсмен опроверг безопасность кнопочных телефонов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН в пятницу, 25 сентября, опроверг защищенность кнопочных телефонов от слежки.

По мнению эксперта, многие россияне выбирают кнопочные телефоны вместо смартфонов из-за заблуждения, что они безопаснее с точки зрения контроля и слежки, однако в этом вопросе они ничем не отличаются от современных гаджетов.

«Современные кнопочные телефоны ничем не отличаются от смартфонов. А если брать старый образец, то в наши дни его можно искать только как раритетный телефонный аппарат», — сказал он.

Ранее в тот же день партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов. Рассказал агентству «Прайм», почему стоит вернуться к кнопочным телефонам. Прежде всего, они лучше держат заряд, имеют более устойчивую связь, менее чувствительны к перепадам температуры. Кроме того, по мнению Мясоедова, «такой телефон по своему функционалу может не содержать возможности для безналичного расчета», пишет «Федеральное агентство новостей».

12 сентября специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала о прослушивании разговоров голосовыми помощниками. Эксперт рекомендует отключать умную колонку, если она не используется, а также не обсуждать вблизи нее конфиденциальные темы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020