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Более 120 человек в мире задержаны за продажу в интернете фальшивых лекарств

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Более 120 человек задержаны во время спецоперации «Пангея» за продажу контрафактных медицинских препаратов в интернете, в том числе медицинских масок и противовирусных лекарств. Об этом в интервью ТАСС в пятницу, 25 сентября, рассказал начальник Национального центрального бюро (ЦНБ) Интерпола МВД России генерал-майор Александр Прокопчук.

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По его словам, в рамках спецоперации из незаконного оборота было изъято контрафактных медицинских изделий на общую сумму более $14 млн. «Пангея» проводилась в марте 2020 года на территории 90 стран одновременно. В связи с тем, что она совпала с решением ВОЗ об объявлении пандемии коронавируса, операции придавалось особое значение.

В России всего было проверено более 4 тыс. подозрительных сайтов и страниц в соцсетях. В результате удалось выявить около 2 тыс. сайтов, которые занимались незаконной реализацией лекарств и медицинских изделий. Инициировано более 1,1 тыс. административных проверок, возбуждено 87 уголовных дел, задержано 34 человека за осуществление незаконной деятельности.

В июне в Роскачестве рассказали о том, как избежать покупки контрафакта или фальсификата в онлайн-аптеках.

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