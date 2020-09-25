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В кабмине прокомментировали законопроект о всероссийской реновации

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Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на заседании «Девелопмент клуба» в четверг, 24 сентября, прокомментировал внесенный в Госдуму проект поправок в Градостроительный, Земельный и Жилищный кодексы, которые многие называют законом о всероссийской реновации жилья.

На сносе: квартиры под реновацию могут подорожать на 10–20%
В основном это касается домов, вошедших в первый этап переселения

По его словам, сейчас инициативу активно обсуждают, и каковы будут окончательные параметры будет понятно после обсуждения первого и второго чтения. При этом Хуснуллин отметил, что речи о проведении всероссийской реновации нет. Обновление жилищного фонда будет проходить в рамках программ расселения аварийных и непригодных для проживания домов.

«Сейчас мы расселяем аварийное жилье, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. За это время у нас добавляется порядка 12 млн кв. м такого жилья. Мы видим, что аварийного жилья становится с каждым годом всё больше. Поэтому есть целый ряд предложений, как эту программу ускорить», — цитирует слова вице-премьера «Интерфакс».

Сейчас, добавил Хуснуллин, есть много сдерживающих факторов, мешающих расселению, а закон должен будет их минимизировать. По его мнению, для городов-миллиоников это будет очень эффективно, откроется большой рынок развития внутри городов. Вице-премьер надеется, что закон будет принят в осеннюю сессию.

Авторы законопроекта сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев. Согласно их предложению, при принятии решения о сносе и реконструкции домов будут учитываться мнения жителей, а также их право на любом этапе выйти из программы. Кроме того, законопроект предусматривает переселение жителей, включенных в программу, с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения.

Как отмечает «Коммерсант», многие пункты законопроекта взяты из нормативной базы по московской программе реновации. Решение о сносе может приниматься, если половину участка занимают аварийное жилье, самовольные постройки или многоквартирные дома, вошедшие в адресную программу.

21 сентября первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов призвал закрепить в законе термин «ветхое жилье», прежде чем давать субъектам право принимать решения о сносе неаварийных домов. В комментарии «Известиям» он подчеркнул, что при реновации необходимо соблюдать права граждан при изъятии территории и принятии решений о сносе.

В июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу реновации жилья по всей стране, уточнив, что государственных денег под эти проекты не хватит и нужно привлекать инвесторов.

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