Нижегородская полиция ищет второго подозреваемого в убийстве школьницы

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают второго подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, к убийству также может быть причастен бывший сожитель матери убитой школьницы. Мужчина вышел из тюрьмы два месяца назад, но бывшая подруга отказала ему в возобновлении отношений. Предположительно, он обещал отомстить ей с помощью дочери.

На данный момент известно, что по горячим следам был задержан местный житель. Однако мужчина свою причастность к преступлению отрицает.

Девочка пропала 24 сентября около 17:00. Она вышла из школьного автобуса, но домой так и не пришла. Предположительно, неизвестный мужчина увел ее в сторону лесополосы.

Отмечается, что девочка жила с мамой и бабушкой. Обычно ее встречали из школы, но в этот день не встретили.