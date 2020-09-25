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Беглов пообещал установить памятник умершим от COVID медикам

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 24 сентября, в эфире телеканала «78» заявил, что власти города найдут место и средства для установки памятника медицинским работникам, умершим от коронавирусной инфекции.

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Памятник должен заменить стихийный мемориал, который появился на строительном заборе в центре Петербурга на Малой Морской улице.

«Забор — не лучшее место для размещения фотографий медицинских работников, которые погибли в борьбе с коронавирусом. Но это место выбрали жители. Это знак уважения врачам. Убрать фотографии — неправильно. Власть должна создать условия, увековечить память», — сказал губернатор и добавил, что пока не найдена альтернатива, забор убирать рано.

По словам Беглова, уже прошли предварительные переговоры с бизнесменами и они готовы оказать поддержку в создании памятника и пообещал, что в городе в ближайшее время обязательно подберут новое место для мемориала.

20 сентября правительство Республики Северная Осетия — Алания сообщило, что во Владикавказе, по инициативе главы республики Вячеслава Битарова, установят памятник медицинским работникам, посвятившим себя борьбе с коронавирусом нового типа. Накануне Дня медицинского работника состоялась торжественная церемония закладки камня в основание будущего памятника.

В апреле российские врачи создали «Список памяти», куда вносили имена погибших от коронавируса медиков.

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