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Мужскую одежду нашли на месте убийства девочки под Нижним Новгородом

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Правоохранители обнаружили мужскую одежду на месте убийства девятилетней школьницы в поселке Неклюдово в Нижегородской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, одежду, в том числе джинсы, сотрудники полиции нашли в кустах. Отмечается, что по следу предполагаемого убийцы пустили служебную собаку.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве школьницы задержали. По предварительным данным, это местный житель.

Девочка пропала 24 сентября около 17:00. Она вышла из школьного автобуса, но домой так и не пришла. Предположительно, неизвестный мужчина увел ее в сторону лесополосы.

Отмечается, что девочка жила с мамой и бабушкой. Обычно ее встречали из школы, но в этот день не встретили.

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