Прямой эфир

Петросян выразил соболезнования семье и близким Войнаровского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создатель телевизионного шоу «Кривое зеркало» Евгений Петросян, в котором выступал оперный певец Вячеслав Войнаровский, в связи с кончиной артиста выразил соболезнования его родным и близким. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает издание Daily Storm.

Петросян рассказал, что певец участвовал еще в первом его спектакле и был ярким и талантливым артистом, который «сочетал в себе, казалось бы, два полярных жанра: оперное искусство и юмористическое».

По словам юмориста, «когда уходит яркий артист, каждому зрителю кажется, что он понес личную утрату. Я с этим чувством сейчас и нахожусь» и добавил, что артист еще долго будет фигурировать в записях программы.

В ночь с 23 на 24 сентября Войнаровский скончался на 75-году жизни. Певец умер, находясь дома. Причины смерти пока не установлены, по словам его сына, это могли быть проблемы с кишечником или поджелудочной железой, но «точно не COVID».

Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в семье артистов оперетты Игоря Войнаровского и Нины Симоновой. Окончил ГИТИС. Выступал в Саратовском областном театре оперетты, Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В качестве приглашенного солиста пел в Большом театре. Играл в операх «Любовь к трем апельсинам», «Евгений Онегин», «Турандот». Сыграл множество эпизодических ролей в кино, в том числе был одним из девяти артистов, снявшихся в обеих экранизациях романа «12 стульев», играл в театральном проекте «Птицы», участвовал в юмористических программах «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020