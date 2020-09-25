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В Израиле ввели новые жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса

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В Израиле с 25 сентября ужесточаются ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило израильское радио «Кан» в четверг, 24 сентября.

Местные СМИ уже назвали принятые меры «герметичным» карантином. Отмечается, что ограничения будут действовать в течение двух недель. В это время работать будут только продуктовые магазины и те, что торгуют товарами первой необходимости.

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Также прекращается работа предприятий, кроме жизненно необходимых отраслей. Кроме того, власти ввели ограничения на передвижения: жителям нельзя будет отходить от дома более чем на 1 км.

Через две недели после действия подобных мер израильские власти решат вопрос об их отмене или продлении.

Ранее 24 сентября сообщалось, что правительство Израиля утвердило ужесточение карантина на фоне прироста случаев коронавирусной инфекции.

18 сентября стало известно, что в Израиле начал действовать второй за год строгий общий карантин.

Отмечалось, что гражданам страны на протяжении действия ограничительных мер запрещается покидать свои жилища без уважительной причины, собираться группами более 10 человек в помещении и до 20 на улице. Удаляться от дома разрешено на расстояние не более 500 м, при этом нельзя ходить в гости.

Жителям Израиля также запрещено находиться на пляже, кроме как для занятий разрешенными видами спорта. Гулять можно в парках и на детских площадках. Фитнес-залы, гостиницы, ТЦ, рестораны закрыты. За отсутствие масок предусмотрен штраф — 500 шекелей, это эквивалент 11 тыс. рублей. Для контроля за соблюдением правил карантина на улицы и дороги страны вышли полицейские и военные.

Решение о введении нового карантина в Израиле принято 13 сентября. Ранее ограничительные меры действовали с марта по май, однако после их ослабления в стране начало расти число заболевших.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху накануне введения ограничительных мер предупредил, что правительство рассмотрит вопрос о дальнейшем ужесточении ограничений, наложенных на граждан Израиля.

По данным Worldometer на 24 сентября, в Израиле выявлено больше 204 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них 1325 летальных. Всего с начала пандемии в стране от инфекции выздоровели более 144 тыс. пациентов с COVID-19.

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