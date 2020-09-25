В Калифорнии создали самый маленький в мире холодильник

Специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) разработали и создали самое маленькое охлаждающее устройство размером 100 нанометров. Об этом 22 сентября сообщается на сайте университета.

Отмечается, что ученые при создании устройства использовали систему из проводников и полупроводников, которые могут нагреваться или охлаждаться во время подачи тока. В качестве материалов применили теллурид висмута и сурьма-висмут.

«Этот объем (один кубический микрометр) так мал, что даже наши ногти прибавляют примерно в тысячу раз больше каждую секунду», — цитирует специалистов телеканал «360».

Как поясняют калифорнийские ученые, устройство в 10 тыс. раз меньше самых маленьких термоэлектрических холодильников. Такие устройства способны точечно снижать температуру у различных систем микроэлектроники.