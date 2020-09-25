Прямой эфир

Суд в США может временно заблокировать запрет на скачивание TikTok

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение администрации США об удалении приложения социальной сети TikTok из Google Play и App Store может по решению суда временно отложено. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщило агентство Bloomberg.

Покупай и властвуй: к чему приведет приобретение TikTok американцами
На одобренную Дональдом Трампом сделку может не согласиться китайская сторона, считают эксперты

Судья в столичном округе Колумбия в ответ просьбу TikTok временно заблокировать вступление в силу решения Белого дома, постановил, что американская администрация к пятнице должна либо согласиться отложить вступление запрета в силу, либо предоставить суду аргументы против требования, выдвинутого TikTok. Если власти США выберут последнее, суд готов провести слушания по этому вопросу в воскресенье.

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобрит сделку по продаже американского сегмента китайской социальной сети TikTok компаниям Oracle и Walmart, если они не получат над ним полного контроля.

19 сентября Трамп одобрил покупку американского сегмента китайского приложения TikTok. По его словам, после этого правительство страны выделит $5 млрд на образовательные проекты. После этого Минторг на неделю отложил вступление в силу запрета на скачивание приложения.

13 сентября стало известно, что компания ByteDance, владеющая TikTok, отклонила предложение Microsoft о покупке американского сегмента сервиса. Ранее в тот же день она объявила, что не станет продавать США алгоритм, лежащий в основе приложения TikTok, и уже уведомила американские власти и потенциальных покупателей о своем решении.

После этого министерство торговли США запретило распространять китайские приложения WeChat и TikTok на территории страны с 20 сентября.

6 августа Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой», якобы исходящей от китайских приложений TikTok и WeChat. Позже он потребовал продать до 15 сентября сервис TikTok американской компании, иначе он будет запрещен на территории США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020