Суд в США может временно заблокировать запрет на скачивание TikTok
Решение администрации США об удалении приложения социальной сети TikTok из Google Play и App Store может по решению суда временно отложено. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщило агентство Bloomberg.
Судья в столичном округе Колумбия в ответ просьбу TikTok временно заблокировать вступление в силу решения Белого дома, постановил, что американская администрация к пятнице должна либо согласиться отложить вступление запрета в силу, либо предоставить суду аргументы против требования, выдвинутого TikTok. Если власти США выберут последнее, суд готов провести слушания по этому вопросу в воскресенье.
19 сентября Трамп одобрил покупку американского сегмента китайского приложения TikTok. По его словам, после этого правительство страны выделит $5 млрд на образовательные проекты. После этого Минторг на неделю отложил вступление в силу запрета на скачивание приложения.
13 сентября стало известно, что компания ByteDance, владеющая TikTok, отклонила предложение Microsoft о покупке американского сегмента сервиса. Ранее в тот же день она объявила, что не станет продавать США алгоритм, лежащий в основе приложения TikTok, и уже уведомила американские власти и потенциальных покупателей о своем решении.
После этого министерство торговли США запретило распространять китайские приложения WeChat и TikTok на территории страны с 20 сентября.
6 августа Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой», якобы исходящей от китайских приложений TikTok и WeChat. Позже он потребовал продать до 15 сентября сервис TikTok американской компании, иначе он будет запрещен на территории США.