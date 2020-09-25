Суд в США может временно заблокировать запрет на скачивание TikTok

Решение администрации США об удалении приложения социальной сети TikTok из Google Play и App Store может по решению суда временно отложено. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщило агентство Bloomberg.

Судья в столичном округе Колумбия в ответ просьбу TikTok временно заблокировать вступление в силу решения Белого дома, постановил, что американская администрация к пятнице должна либо согласиться отложить вступление запрета в силу, либо предоставить суду аргументы против требования, выдвинутого TikTok. Если власти США выберут последнее, суд готов провести слушания по этому вопросу в воскресенье.