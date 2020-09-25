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Американская компания Novavax начала третью фазу испытаний вакцины

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Американская биотехнологическая компания Novavax приступила к третьей фазе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом фирма сообщила на своем сайте в четверг, 24 сентября.

Отмечается, что исследования пройдут в Великобритании и продлятся несколько недель, в них примут участие до 10 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет.

4 августа американская компания Novavax объявила о двух успешных исследованиях собственного препарата, который в дальнейшем может использоваться в качестве вакцины от коронавируса. Отмечалось, что вакцина была хорошо переносимой, у участников был зафиксирован высокий уровень антител без опасных побочных эффектов.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Препарат разработал Центр им. Н. Гамалеи, он получил название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Первыми получателями вакцины Центра имени Гамалеи станут медработники и пожилые люди. Эффективность препарата оценят по результатам формирования популяционного иммунитета.

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