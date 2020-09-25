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Муж раскрыл измену жены благодаря «умному» вентилятору

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Американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для «умного» вентилятора. Об этом он рассказал в посте на платформе Reddit.

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По его словам, он решил обновить приложение для фильтра «умного» вентилятора на телефоне супруги, женщина передала ему гаджет, но в тот момент, когда он настраивал мобильное приложение, на смартфон женщины пришло сообщение, в котором неизвестный сообщал, что «возьмет с собой особенную игрушку».

Мужчина признался, что расстроился, когда увидел эти слова. Несколько минут он просидел с телефоном в руках, глядя на вентилятор. При этом женщина спросила у мужа, что происходит, но он ничего не ответил, а в следующие несколько дней изучил содержимое ее телефона.

В результате американец выяснил, что на протяжении полутора лет жена ему изменяла с женатым коллегой. У любовника женщины трое детей. Мужчина отметил, что он дважды с ним встречался ранее до того, как узнал об измене.

Всего муж собрал около 600 страниц переписки. Любовники обменивались не только текстовыми сообщениями, но также эротическими фотографиями, при этом женщина не только признавалась другому в любви, но и говорила о своем муже «ужасные вещи».

После консультации с адвокатом, мужчина поговорил с женой и подал на развод. Кроме того, он переслал переписку жене коллеги, с которым супруга ему изменяла, однако та ничего на это не ответила. В конце публикации американец отметил, что ему стоило бы поблагодарить производителя вентиляторов за их приложение.

В марте британский сайт знакомств Illicit Encounters провел опрос среди своих посетителей и выяснил, какие отличительные особенности внешности могут указывать на склонность мужчин к измене.

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