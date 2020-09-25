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Рост НДПИ может привести к снижению рейтингов «Норникеля»

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Налоговая реформа Минфина в сфере нагрузки на добычу ресурсов ударит прежде всего по «Норникелю», оценили по просьбе «Известий» агентства S&P Fitch и АКРА. Группа Владимира Потанина потеряет в 5–6% EBITDA, или в районе $530–400 млн. Остальные организации, подпадающие под повышение нагрузки, потеряют в худшем случае 1–2%. Среди них такие компании, как «Металлоинвест», НЛМК, «Северсталь», ЕВРАЗ, «Русал». Производители удобрений, которых также затронет повышение ставок, потеряют сопоставимые суммы.

В суд идет: заплатит ли «Норникель» рекордные 148 млрд за экологическую катастрофу
В Росприроднадзоре уже подали иск и сообщили, что компания так и не предоставила собственную оценку ущерба Арктике

Если суд обяжет «Норникель» выплатить компенсацию за вред природным объектам в Арктике — ранее Росприроднадзор подал иск к компании на 148 млрд рублей за разлив топлива, — группе придется выбирать — сокращать инвестиции, уменьшать дивиденды или наращивать долг, отметил Александр Грязнов. Если будет избран последний вариант, кредитные рейтинги группы Владимира Потанина могут быть понижены, прогнозирует эксперт.

Минфин ранее объявил о планах в 3,5 раза повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для предприятий черной и цветной металлургии, а также производителей удобрений. По оценкам ведомства, эта мера должна будет принести в бюджет 56 млрд рублей в следующем году. 22 сентября Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Ведомство предложило повысить нагрузку и на нефтяную отрасль — временно увеличить ставки для компаний, применяющих режим налога на дополнительный доход, и отменить льготы по выработанным месторождениям и экспорту вязкой нефти. Комплекс мер должен принести в бюджет 200 млрд рублей.

Подробнее — читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Крайний с Севера: «Норникель» потеряет не менее $350 млн из-за роста НДПИ

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