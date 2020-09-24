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Дороги впервые заасфальтируют на острове Шикотан

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На острове Шикотан Малой Курильской гряды (Сахалинская область) впервые приступили к асфальтированию дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы ведутся в селе Малокурильское Южно-Курильского городского округа. Дорожники уложат более 2,5 км асфальта в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, асфальтирование дорог на Шикотане ведется впервые. По словам представителя подрядной организации, необходимые материалы добываются прямо на острове, асфальтный завод также находится близко. Завершить работы планируется до конца ноября.

По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, в 2021 году начнется асфальтирование между селами Малокурильское и Крабзаводское. Протяженность участка составит свыше 5 км. Полностью завершить ремонт намерены к 2023 году.

В 2022-м запланирован ремонт на улицах Торговой, Ключевой и Комсомольской в селе Крабзаводское.

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