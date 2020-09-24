Франция начала расследование из-за публикации данных о беседе Макрона и Путина

Французские власти ведут расследование о публикации в СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Об этом в четверг, 24 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Франции.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — уточнил собеседник агентства.

Речь идет об обнародованных 22 сентября газетой Le Monde деталях конфиденциального разговора лидеров о ситуации с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил недоумение по поводу того, что информация из беседы президентов оказалась в распоряжении СМИ.

«Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски буду говорить, «слил разговор», — отметил представитель Кремля.

По его словам, издание допустило неточности в формулировках.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. В клинике «Шарите» в Берлине у россиянина якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было.

14 сентября в «Шарите» сообщили, что состояние здоровья блогера улучшилось, а на следующий день Навальный опубликовал свой первый пост в Instagram после выхода из комы. 17 сентября в его блоге появилась запись о том, что в бутылке с водой, из которой он пил в томской гостинице, якобы был обнаружен яд.

В свою очередь профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок», заявил, что если бы Навальный был отравлен этим веществом через бутылку воды, то уже умер бы не только он, но и все, кто касался емкости.